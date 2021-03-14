除5‧19外，港隊曾多次與中國隊在世盃外圍賽中狹路相逢。雖近年兩軍實力差距擴大，但近兩次世盃外對壘，港足都令中國隊吃盡苦頭，可謂中國隊的剋星。

1982年世盃亞大區外圍賽，中國及香港對戰兩次，港隊分別以0:1及在12碼階段以4:5見負，未能躋身四強。冤家路窄，四年後的世盃外，兩軍再度重遇，首循環港隊在教練郭家明的帶領下主場賽和中國；次回合就上演精采的「5‧19大戰」。事隔近20年，中港2隊在2006年世界盃外圍賽中碰頭，首循環港隊主場僅以0:1落敗；次循環為小組賽最終一戰，當時中國隊與科威特同分，但得失球差不及對手列次席，需淨勝港隊八球方可出線，當時不少官媒已暗示港足應「放水」。最終中國隊主場大勝7:0，不足以出線，在賽事中勇救12碼的港足門神范俊業被中國媒體狠批為罪人，更有本地報章頭版稱他「逞強」壞中國隊好事。

6年前中港第4度於世盃外碰頭，中國媒體以「送分童子」、「毫無爆冷的可能」形容港隊，加上中國足協以「不輕視任何對手」為題設計宣傳海報，稱港隊中有「黑、黃、白皮膚」，是「有層次球隊」，惹來種族歧視爭議；足總隨後以「唔好比（俾）人睇死」回敬，令賽事成為全城焦點。首循環賽前，時任中國隊主帥佩連豪言會大勝3:0，結果港隊大打爭氣波，成功守和0:0；次循環港隊主場再次力保不失守和，令中國隊僅以最佳第2名成績之一的資格出線12強賽。