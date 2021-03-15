周日熱刺在北倫敦打吡戰，作客以1:2不敵阿仙奴，其中球隊所失的第二球是一記12碼，當時阿仙奴射手拿卡錫迪射門「撻Q」，熱刺後衞達雲臣山齊士在對方射門後才鏟跌對手，但球證仍然判罰12碼。賽後熱刺領隊「寸王」摩連奴，先是怒斥陣中部分球員隱形，再將茅頭指去今場主球證奧利華，直指對方經常對自己帶領的球隊判罰12碼，認為球證「太累了」，熱刺被判罰12碼實屬非常不幸。

摩連奴賽後接受天空體育訪問時，第一句便說：「沒有球證的賽後訪問嗎？真是可惜。」

隨後摩連奴先點評球隊的表現：「我認為我們在上半場踢得非常差，1:1不是上半場合理的比數，我們表現很差。防守差、沒有強度、沒有壓迫，就算當球隊製造出進攻足球，一些重要球員隱形了。」

「下半場我們有改進空間，然後問題就來了，這可能是個問題因為他們都不說話，這是個問題奧利華應該解答，或者保羅泰亞尼都應該回答，因為他掌握VAR。」

「根據費蘭特（第四球證）的說法，球證指他看得很清楚，VAR不想與他對抗。我坐在40或50碼以外，我立即從IPad上觀看，我認為這是很難決定，如果某人持相反意見，他一定是阿仙奴季票支持者。」

「我重申這個12碼是奧利華的錯誤，球員踢得很多比賽累了、教練累了、也許球證都累了！他在周中在比賽可能是歐聯或歐霸，他可能累了，他對我判罰12碼的處罰實在驚人，不論在車路士、曼聯還是熱刺，我在這名非常好的球證身上實在非常不幸。」

據英媒報道，奧利華今季各項賽事已經執掌了32場，上周四他剛執掌完歐霸盃16強首回合，基輔戴拿模0:2不敵維拉利爾的賽事。

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