周日除了是白色情人節，也是英國的母親節，當地的母親節並非跟我們般設立在五月的第二個星期日，而是在每年的三月。英超曼聯球星保羅普巴就非常識做，在ig上載一個感人post同時多謝媽媽Yeo和老婆Maria，還呼籲球迷要識珍惜自己的摰親。

英國的母親節在大齋期的第四個星期日，多數在是三月中下旬的時間，今年就剛好距離復活節三個星期。母親把自己帶來世界上，太太亦為他誕下兒子，普巴在這個重要節日和兩位最重要的女人一同度過。他在ig分享親吻她們額頭的相片，寫道：「今天是紀念所有母親的日子，紀錄那些與我們同在的母親，也包括那些已經不能夠再慶祝的母親，請跟給予你生命的人享受這個珍貴時刻，跟她們一同大笑、擁抱，花時間陪伴她們，因為你只有一個媽媽。」

「就用這個時刻去擁抱她的愛，紀念你的母親。母親節快樂。」巴塞隆拿後衞烏姆迪迪和祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿都有留言讚好，NBA熱火球星占美畢拿也留下「媽媽」及愛心的表情，也有球迷留言說「曼聯很想念你，普巴」，事關這位法國中場因大腿傷關係，自2月6日起已沒為紅魔上陣過。周一就是普巴的28歲生日，他在ig發文呼籲大家支持他代言的慈善機構。

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