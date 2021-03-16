已有三名女兒的前車路士名將林柏特周一透過社交媒禮宣佈，其妻Christine已誕下一名男嬰。

英國傳媒報道，同為42歲的林柏特夫婦，對於家中再添新成員感到非常高興，男嬰於上周出生，並已取名為 Freddie。「Christine與林柏特對誕下一名男嬰高興極了。男嬰的全名是Frederick George，簡稱Freddie。他是在上周出生的，過程十分順利，他們一家已高興地回家。」《太陽報》引述林柏特一名友人說。「兩母子目前的情況很好，林柏特已四處報喜，他真的十分高興。Patricia已榮升姊姊了，他們一家正在快樂的泡泡中生活。」

Christine亦有透過Instagram網站分享喜悅的心情。她說：「讓我介紹我們最新的成員…Frederick (Freddie) George Lampard。我們完全被浸沒在愛內。」

除了現年兩歲的Patricia外，林柏特與前未婚妻Elen Rivas亦有兩名女兒，分別是現年15歲的Luna，以及13歲的Isla。林柏特的父親法蘭林柏特，本身亦是一位足球員，曾代表韋斯咸上陣超過660場，Freddie日後肯定會被寄予厚望，要繼承爺爺與父親的衣鉢。

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