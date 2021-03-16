周二瑞典國家隊官方宣佈今月國際賽的26人大軍名單，當中39歲的的前鋒伊巴謙莫域事隔5年後重返瑞典國家隊，他在社交媒體更表示「上帝」已回歸瑞典隊。

瑞典國家隊今月將要面對格魯吉亞、科索沃的世盃外賽事，以及對愛沙尼亞的友誼賽。球隊今天公佈大軍名單，伊巴亦一如早前傳媒報道，正式重返瑞典國家隊。

伊巴在2016年歐洲國家盃後宣佈退出國家隊，雖然有傳伊巴18年希望出戰世界盃 ，但他最終亦未有受徵召。去年，在AC米蘭表現不俗的伊巴曾經在社交媒體發佈圖一張身穿國家隊球衣的相片，引起外界猜測伊巴將會回歸國家隊，今月初瑞典足總更表示主帥安達臣已經和伊巴會面，就回歸一事商討，最終伊巴事隔5年後再次披上國家隊的戰衣。

今季伊巴代表米蘭上陣21場攻入16球，到目前為止，他仍是瑞典國家隊的神射手，上陣116場攻入62球，今次回歸有望刷新入球紀錄。隨瑞典公佈名單後，他亦在社交媒體貼出自己穿上瑞典國家隊的球衣，更寫上：「上帝回歸。」

如今看來，伊巴在今年6月代表瑞典出戰歐國盃的決賽周機會相當大，瑞典在E組，與西班牙、波蘭和斯洛伐克爭出線。

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