香港籃壇因疫情停擺多時，近日有搞手舉辦「心回球場」籃球邀請賽，戲碼為楊睿騏領軍的拔萃男書院舊生，跟有蘇冠維等16/17球季精英賽奪冠班底為骨幹的英華書院舊生交手。賽事本月28日下午4時30分假修頓室內場舉行，票價為港幣80元。

每年學界籃球賽，拔萃男書院及英華書院兩支傳統勁旅的對碰皆為矚目之戰，惟疫情去年大爆發，無論學界、大專、甲組或籃總賽事也被迫煞停，球迷超過一年也未能入場觀賽。今次「心回球場」籃球邀請賽，是2020年1月的東南亞職業籃球聯賽起，首次在修頓售票舉辦的籃球賽事。

兩軍陣容如下：

嘉多利山聯隊球員名單

陳怡富、侯澤鋒、潘文豪、譚健聰、韓天次、黃文康、劉俊鴻、葉耀邦、梁嘉顯、楊睿騏

YWOBA球員名單

關洛賢、佘睿文、俞資俊、周富謙、關雋陶、蕭瑋耀、張復勝、龍子傑、何倚楊、蘇冠維

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