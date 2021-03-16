周一英超利物浦以1:0小勝狼隊，總算從近7場聯賽輸6場的差劣走勢中恢復過來，賽後升上聯賽榜第6位，但與第四位的車路士仍有5分差距，後者自杜曹上任後表現穩定一直未嘗敗績，前利物浦名將加歷查坦言，不相信利物浦今季能夠打入前四，意味紅軍或有機會失去來屆歐聯資格。

在紅軍小勝後加歷查表示：「感覺到今季前四及護級將會有一場真正的戰鬥。在這刻，我仍然不相信利物浦會拿到前四，我認為他們將會剛好錯過，現在還有一定差距，但今場是一場重要的賽果，對利物浦要爭奪前四來說。很多球隊在本周失分，這才令利物浦能升上第六，還有漫長的路要行。」

賽後紅軍只餘9場聯賽，當中只得曼聯一支球隊只前八位的對手，但加歷查敦促利物浦，要設法令現時第四位的車路士及第三位的李斯特城，如同護級般緊張：「當我們談及榜尾的球隊時，他們取勝後會令其他球隊感到緊張，這就要利物浦在未來數周要做的事。」

「讓李城感覺一點緊張，讓車路士感覺緊張吧，每支球隊都會互相對壘，沒有人能拿到最多的分數，所以利物浦要爭入前四不是不可能，因為很多球隊將會捲入這場爭奪前四的競爭中。」

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