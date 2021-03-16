湖人上周五宣佈球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）需再休戰兩周，惟美媒周一有消息更新指，AD恐怕要休養更長時間，他要等待三周或以上才有機會重返球場。湖人指，即使球隊的西岸排名有機會下跌，但他們要非常謹慎面對AD的傷，寧靜給予他時間完全康復。

據雅虎籃球記者Chris Haynes周一的報道指，AD要比預期更長的時間才能重返球場，他將會再缺陣三周，或有可能是比三周更長的時間。鑑於AD的小腿和阿基里斯腱受傷，因此湖人對AD的傷勢非常小心，以免再次觸傷其阿基里斯腱，因此讓他額外再休息一周。據講湖人不急於要AD復出，即使會輸掉比賽，甚至常規賽排名有所下跌，湖人也希望先讓這位28歲中鋒完全康復。

AD於2月中旬拉傷右小腿後一直缺陣，明星賽亦無法出戰，當時有傳他最壞情況是會缺席所有常規賽，因其傷勢和網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）的阿基里斯腱斷裂前傷勢非常相似。湖人過去10場輸了6場，現時以26勝13負排在西岸第3，距離榜首爵士2場勝差。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！