周一利物浦作客1:0小勝狼隊，艱苦地全取三分升上第六位，雖然沒有太多激動人心的表現，但利物浦領隊高普，仍對這種勝出方式感到滿意，形容是獲得了「醜陋」的三分。

賽後高普坦言：「一切最重要是賽果，這是一場重大的戰爭，我們贏得了醜陋的三分，我對此感到高興，如果這是我們要重返正軌的條件。」

「我們有很好的時刻，在進攻上我們應該要做得更好，今場防守則表現很好。我不太喜歡開賽初段，我們不夠活躍，但隨後我們進步了很多，防守也很好，這就是今天的重要目標。」

「我們的入球很漂亮，我以為門將會救到，但皮球最終入網了，這對我們非常重要，我們拿到了三分，一切都很好。」

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