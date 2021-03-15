今季日職開「咧」幾周都尚算正路，唔少實力分子都已經排晒前列，「大細」盤路都算易捉，好似上星期同大家分享嘅「升班馬」大戰，福岡黃蜂就2:1反勝德島漩渦，中下游球隊都算多波入。周三日職又有一輪快車，今次重心唔玩名牌球隊住，轉攻一隊大家覺得差，不過有驚喜嘅球隊：鳥棲砂岩（圖）。

鳥棲砂岩對香港球迷最大印象，係前兩季引入前利物浦、車路士射手費蘭度托利斯，結果失敗而回，搞到差啲降班。但上季季尾開始球隊就有好大嘅轉變，新季4戰拎到3勝1和，排喺頭三位。球隊炒左費卡丹迪，提升U18教練金明輝係轉捩點，因為人腳上基本冇乜變動，但係就帶到隊波夠晒整體，山下敬大、酒井宣福等主力唔係大名氣，不過實而不華，兄弟班咁慢慢打上嚟。今次主場對住柏雷素爾，柏市冇咗上季MVP，再唔係入球機器，4場波入得2粒，今次作客對鳥棲，只求死守，我信鳥棲可以贏波，平手盤揀主隊，再貼埋入球「細」。

頭先講開費卡丹迪，其實呢個意大利籍教練，就去咗名古屋鯨魚，新一季都係默默起革命，穩穩陣陣做到二哥，挑戰川崎前鋒霸業。鯨魚之前幾場就好似意大利作風，穩穩陣陣贏少少，成日贏1:0，睇到人都悶，球員嚟講我最鍾意吉田豐，夠晒球味。不過咁，周三就主場對FC橫濱，講防守FC橫濱真係日職最差幾隊之一，初盤鯨魚讓到一球，唔信佢哋又玩1:0戰術，大炒一場有得諗，上盤加「大」啦。

文：Goal進

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