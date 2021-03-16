西甲豪門皇家馬德里出戰歐聯16強次回合鬥阿特蘭大前，其官方網站及Twitter發佈了巴西前鋒洛迪高高斯受傷的消息，但皇馬隨後證實是錯誤的假消息，據報是社交媒體遭到黑客入侵，球會已經着手調查事件。

皇馬將在香港時間深夜4時在歐聯16強次回合大戰阿特蘭大，但賽前球會Twitter上載了一則洛迪高受傷的帖文，帖文附有連結連去官方網站，文章顯示洛迪高去年12月大腿受傷的詳情，但發佈日期被更新至周二。帖文寫道：「洛迪高接受過皇馬醫療團隊諮詢後，發現他右大腿肌肉受傷。」皇馬發言人隨後確認，洛迪高沒有受傷，並能為皇馬出戰歐聯，帖文事後已被刪除。

西班牙報章《馬卡報》指，皇馬的官網和Twitter都被黑客入侵，而洛迪高本人也不知道有這件事。當帖文發佈時他正在熟睡中，直至其父親發現後馬上詢問球會，才發現事件。皇馬隨後刊登一次歐聯大軍名單，以免構成任何誤會。洛迪高因大腿受傷休戰兩個半月後，最近傷癒回歸。今次已不是皇馬的社交媒體首次中毒，2017年他們就被黑客入侵，發佈了一則皇馬已簽入宿敵巴塞隆拿球星美斯的假消息。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！