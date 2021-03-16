傑志總監兼主教練朱志光獲頒民政事務局局長嘉許計劃「推動康樂體育發展傑出人士」獎，他指自己貢獻不大，獎項是「誇獎」，而港足六月將到巴林出戰世盃外餘下賽事，他坦言希望可再助港足一臂之力。

朱志光今日出席頒獎禮後指：「他們介紹我時指，近年為傑志贏過一些冠軍，當過最佳教練等，其實這些都是球會和球員的功勞，這個獎對我是誇獎了。」今日同場獲獎的，有獲「推動文化藝術發展傑出人士」獎的音樂人趙增熹，朱志光指：「他的成就比我高得多了。」朱志光亦希望，香港足球可獲更多球迷留意，並且想在青訓工作做得更好。

港足即將在六月到巴林出戰世盃外次圈餘下賽事，2019年曾以助理主教練身份協助港足主帥麥柏倫。港足因疫情而超過一年沒有比賽，朱志光指已離開港足，但他承認希望再次協助港足。傑志在港足的世盃外賽事後需要出戰亞冠盃，他不但不介意傑志球員入選港足，更希望球員可以藉港足比賽保持狀態。

2020年的嘉許名單中，除了朱志光外，體育界尚有羅馬尼亞籍香港女子重劍隊教練Octavian Zidaru、香港田徑前總教練余力等。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！