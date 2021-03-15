上周觀看過亞、歐足球、NBA、NHL以至在美國Aspen的花式落山滑雪世錦賽。筆者在年內第二次隔離中，嘗試以bubble處境及心態去感受球員運動員怎繼續在比賽馳騁，確不容易！

近周喜見養傷已久的球員開始復出，如馬德里雙衞沙治奧拉莫斯（白衫）及荷西基文尼斯。另歐洲開始變暖，加上一些球隊比賽會不如過去般密，希望會少見些如周日晚孫興民突然拉傷的事情。惟始終有多員精英的超級球隊賽程不會輕鬆，這就是踢強隊與中游的分別。今輪車路士、曼城及更明顯的皇馬都在為周中輪換。相對下馬德里體育會由於在力爭西甲冠軍，所以只有力戰但未能擊敗結構緊密、同區的基達菲。周中「馬車」及「大皇」兩戰，應仍接近及比首回合更激烈！

周日北倫敦打吡，拉美拿繼幾季前再一次精采「反腳」入球，可惜無謂地2黃1紅，加上孫興民受傷，下輪對維拉少了人用了。打吡贏波的阿仙奴穩健感仍可提高，另奥巴美揚又似出了問題。周中兩隊對手薩格勒布戴拿模及奥林比亞高斯首回合都不太鮮明，倫敦兩隊晉級機會仍高。

周日晚三場大戰，西維爾對貝迪斯也是大打吡。曼聯憑烏龍贏韋斯咸，以及最刺激的AC米蘭不敵拿玻里，曼聯及米蘭呈現狀態非常接近，周四又將難解難分！

何輝

足球評述員

周二見報