歐洲足球球星個個都是百萬富翁，很容易成為賊人的打劫目標，上周日法甲豪門巴黎聖日耳門主場1:2不敵南特的比賽日，陣中兩名球星迪馬利亞及馬昆奴斯哥利亞的家中都遇劫，其中迪馬利亞的家人曾遭竊匪劫持，馬昆奴斯的父親更遭賊人打至臉部、胸部及肋骨受傷，令一眾PSG球星都人心惶惶。

雖然PSG陣中兩名球星尼馬及基利安麥巴比，都已經自費聘用保安人員，保障個人及財產安全，但由於同一日發生兩宗球員家中遇竊案，PSG方面亦決定採取類似措施，向PSG全體球員提供，全天候7x24小時的保安，以防類似案件再次發生。

事件之所以受到外界高度關注，是由於PSG周日在比賽期間，球會體育總監李安納度在看台上教練普捷天奴對話後，普捷天奴立即將迪馬利亞調離場，二人並迅即走到球員通道，其後則只有普帥回到球場，迪馬利亞則隨即趕回家人，幸家人都沒有受傷但曾被劫持。

除了迪馬利亞及馬昆奴斯之外，不少效力過PSG的球星如莫路伊卡迪、堤亞高施華、丹尼爾、祖普莫亭等，都在巴黎居住時曾經遇竊，情況令人擔心。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！