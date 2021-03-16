早前意甲勁旅祖雲達斯在歐聯16強當中被波圖淘汰出局，令到收入大受影響，因此今年夏天有需要出售球員止蝕。攙英國每日郵報指，自從教練派路上任後，就因為傷患問題影響到上陣時間的保羅戴巴拿，有機會在今夏被出售，現時車路士以及熱刺都有意簽入這位阿根廷前鋒，而且兩支球隊都願意支付4,800萬鎊（約5億港元）去簽入戴巴拿。

自從1月份左膝韌帶受傷後，戴巴拿就一直未有再受祖記上陣，而且現時派路已經為祖記找到最佳的進攻組合，主要由基斯坦奴朗拿度、艾華路莫拉達以及費達歷高基艾沙領銜鋒線，因此戴巴拿即使現時復出，要爭回正選位置也有一定的難度。加上近年已經不是第一次有傳祖記有意出售戴巴拿，2019年本來戴巴拿接近加盟熱刺，惟最終因為肖像權的問題導致交易失敗，有指同樣在19年的夏天，曼聯打算簽入戴巴拿取代即將離隊的盧卡古。

雖然上季被評為意甲的最有價值球員，不過現時祖記未有打算與戴巴拿續約，現時後者與球會的合約會在明年夏天到期，祖記並不希望在最後12個月時讓球員免費離開，因此今夏這位27歲阿根廷前鋒有機會被球會賣走。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！