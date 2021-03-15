曼聯周日在英超主場靠韋斯咸守將奇治戴臣在下半場擺烏龍，以1:0小勝「槌仔」韋斯咸，取得聯賽2連勝及各項賽事13場不敗。

曼聯37分鐘有格連活特接應般奴費南迪斯（B費）傳送後在禁區邊施射，但被法比安斯基撲到後中柱彈出，槌仔上半場沒有任何射門，是自2018年3月的史雲斯後，首支在英超對曼聯上半場零射門的球隊，完半場兩隊互交白卷。

換邊後，曼聯於53分鐘由B費開出左路角球，麥湯米尼在禁區內接應頭槌攻門，奇治戴臣解圍卻擺烏龍，曼聯藉此入球最終以1:0小勝韋斯咸。另外，曼聯是自2018年1月以來，首次在英超連續四場不失球，莫耶斯在英超領軍作客奧脫福的不勝戰績已改寫至14場（4和10負）。

曼聯靠對手的烏龍球才能全取三分，賽後前曼聯球員加利尼維利對球隊的創造力感不滿：「你看看曼城：奇雲迪布尼、根度簡、馬列斯、菲臘科頓......他們有5至6名這類球員，就算有兩人受傷，其他人仍能破關。但如果曼聯沒有B費或保羅普巴，很可能就要依靠勞基梳爾了。」

同日李斯特城主場迎戰錫菲聯，李城靠着伊恩拿祖首次在聯賽大演「帽子戲法」，在主場以5:0大勝錫菲聯，近三輪聯賽保持不敗。全取3分的曼聯目前29戰得57分，仍以1分力壓李斯特城排第2位，多賽1場下領先排第5的韋斯咸9分。

文：Cat