距離東京奧運開幕即將進入四個月倒數，主辦國日本的防疫措施備受國際關注。據日本共同社周一引述消息指，東京奧運及殘奧委員會將考慮增加參賽選手的病毒檢測頻率，由現時計劃的四天一次增至每天進行，以應對出現變種病毒的疫情。

共同社指出，奧委會正研究讓參賽選手每天進行病毒檢測，會否需花費更多的檢測費用和人力資源等議題，他們並不希望影響到普通國民接受病毒檢測。為了疫情有機會在東奧擴散，奧委會和東京都政府及相關組織亦在探討，能否讓運動員參與賽前訓練營及迎賓地時，亦同樣實施每天檢測的措施。奧委會主席橋本聖子上周二已透露過，隨着有變種病毒出現，很大可能會增加參賽運動員愜每四天一次的病毒檢測頻率。事實上，日本政府於去年12月一份臨時報告就指出，參賽選手原則上是需要每96至120小時，就接受一次病毒檢測，奧委會今年二月更新，運動員會至少每四天檢測一次。

隨着傳染力強的變種病毒正在擴散，相關人士強調奧委會和日本政府「有必要探討新的對策」，早於今年一月舉行的手球世錦賽和二月的澳洲網球公開賽，亦接受以每天檢測的形式進行，故國際奧委會（IOC）亦要求日本方面強化檢測體系。日本亦不會強行要求運動員接種疫苗才能參與東奧，主張以檢測形式來控制疫情。

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