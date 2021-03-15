據英國傳媒《The Metro》報道，英超曼聯今夏將大肆擴軍，但領隊蘇斯克查同時要先賣走連格、桑馬達、菲爾鍾斯和達洛治等球員，並希望籌得6,000萬鎊（約6.5億港元），用作收購新將之用。

據了解，曼聯今夏用作收購新球員的預算將高達1.4億鎊（約15億港元），當中8,000萬鎊（約8.5億港元）來自球會每季收購新將的預算，另6,000萬鎊則要靠出售隊中現有或已外借球員湊數。

至於將被賣走的球員，包括季中外借予另一英超球會韋斯咸後已有4入球、1助攻的連格，紅魔相信賣走這位近期表現出色的英格蘭國腳，至少可拿回2,000萬鎊（約2.2億港元）轉會費。今季外借予意甲AC米蘭的葡萄牙後衞達洛治，曼聯就希望可賣得1.800萬鎊（約1.9億港元）或以上。

另外，西班牙中場桑馬達本在今年夏天約滿，但曼聯會引用合約條款，跟其自動續約一年，之後將他掛牌求售。中堅菲爾鍾斯則早已成為棄將，紅魔決定無論如何都要在夏天時送走他。

如果一切順利，曼聯今夏的轉會預算，將達1.4億鎊，而蘇斯克查希望收購一名右翼、一名中堅和一名防守中場。如果烏拉圭前鋒卡雲尼真如早前所傳回南美發展，曼聯更要多購一名後備前鋒。

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