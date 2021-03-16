狼隊周一在英超以0:1受挫利物浦的英超聯賽，門將魯爾柏迪斯奧在比賽末段為阻穆罕默德沙拿入球而出迎，因而與隊友高亞迪碰撞致受傷，在球場上治理了15分鐘後要以擔架抬離球場，這宗事件引發了爭議，網上有意見認為，如果旁證在沙拿越位後第一時間舉旗示意，柏迪斯奧或者能避免受傷。

今場比賽至86分鐘，領先1:0的利物浦有埃及球星沙拿單刀，柏迪斯奧出迎與同樣希望阻止射門的己隊後衞高亞迪碰撞，頭部撞上了高亞迪膝部而受傷。沙拿順利射入後，旁證舉旗示意越位，當時柏迪斯奧已受傷躺在球場上。

英超引入VAR後，越位的吹罰作出了調整，旁證在有攻門時不會因越位而舉旗，而是待入球後或攻勢完成才舉旗，再由VAR作判決。

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