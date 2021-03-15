周日熱刺在北倫敦打吡戰，作客以1:2不敵阿仙奴，其中球隊所失的第2球是一記12碼，當時阿仙奴射手拿卡錫迪射門「撻Q」，熱刺後衞達雲臣山齊士在對方射門後才鏟跌對手，但球證仍然判罰12碼。賽後熱刺領隊「寸王」摩連奴狂插球證奧利華（圖），認為對方經常針對自己。

摩連奴賽後接受天空體育訪問時，第一句便說：「沒有球證的賽後訪問嗎？真是可惜。」隨後摩連奴指熱刺今仗上半場表現差勁，但仍指奧利華才是令他們落敗的元凶：「根據費蘭特（第四球證）的說法，主球證指他看得很清楚，VAR不想與他對抗。我坐在40或50碼以外，但據我從iPad上觀看的，這個判決一定是個錯誤，如果某人持相反意見，他一定是阿仙奴季票支持者。我重申這個12碼是奧利華的錯誤，球員踢得很多比賽累了、教練累了、也許球證都累了！不論在車路士、曼聯還是熱刺，他對我判罰12碼的處罰實在驚人，我與這位非常好的球證相遇時總是成為不幸的一方。」

外媒翻查二人的恩怨，發現當摩連奴仍是曼聯領隊時，在2017年英足盃8強曼聯作客0:1敗給車路士的賽事中，奧利華早於上半場已將曼聯中場安達靴里拉2黃1紅驅逐離場，賽後摩連奴「感謝」奧利華，令球隊可以在英足盃出局專注其他賽事。

據統計，熱刺在周日以1:2不敵阿仙奴後，今季已輸了九場英超賽事，是摩連奴執教英超球隊之中，落敗最多的球季，追平了15/16年被車路士辭退時的紀錄。

文：尊嘉