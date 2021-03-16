「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）周一貢獻31分、15籃板、10助攻，連續第三場獲「三雙」進賬，帶領有七名球員得分上雙的公鹿在NBA常規賽作客以133:122輕取巫師，取得四連勝。

公鹿今場首節領先巫師32:23，完半場領前至69:55，第三節更曾拋離巫師26分。雖然巫師全力反撲下戰至第四節中段曾追至只落後5分，但其後公鹿領先巫師7分時，「字母哥」連得4分，公鹿領先優勢再拉開至雙位數，最終順利取勝。只有四名球員獲雙位數得分的巫師，儘管有比爾（Bradley Beal）攻入全場最多的37分，韋斯卜克（Russell Westbrook）又有27分和個人今季新高的17助攻進賬，仍然不敵公鹿而四連敗。

安迪度安寶成為了繼巫師的韋斯卜克及熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）後，今季第三位以及公鹿隊史第一位連續三場獲大三元的球員，而其職業生涯累積7次得分30或以上的「三雙」，亦超越了渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）保持的隊史紀錄。

周一（香港時間周二）NBA常規賽戰果

黃蜂 122:116 帝王

巫師 122:133 公鹿

活塞 99:109 馬刺

註︰前者主場

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