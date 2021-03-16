一直被傳會重返巴塞隆拿擔任教練的沙維承認，自己與剛剛再次當選會長拿樸達關係密切。這位巴塞名宿更盛讚對方，是他遇過最好的會長，有能力引領球會重振雄風。

自從拿樸達本月初再度當選會長後，沙維會重返巴塞領軍的消息便越傳越熾熱。目前正於卡塔爾執教艾薩德的沙維承認，自己一直有與拿樸達保持密切聯繫。「拿樸達是我的一位好朋友，我跟他非常熟落。他是我遇過最好的會長，巴塞無論在競技與財政層面上，都將會重振雄風。」沙維說。「眼前的確有很多問題，但這都是可以解決的。祝願拿樸達好運，我一直都有跟他保持聯絡，我真的很高興。」

拿樸達在03至10年首度擔任巴塞會長時，沙維正是球隊的隊長，兩人關係十分親密。上月接受加泰隆尼亞傳媒訪問時，拿樸達更不排除會邀請沙維回巢領軍。「我們經常互相致電，在我的計劃之內，在短、中及長線來看，沙維都可以擔任巴塞教練，因為這是他的意願，但他還需時一些時間裝備自己。」拿樸達說。「我們的球隊需要由有經驗豐富教練帶領，就如當年列卡特奠下基礎後，再由哥迪奧拿發揚光大一樣。」

「首先，我們要尊重朗奴高文，他還有合約在身。戰績與表現當然重要，但他是一位曾效力巴塞的名將，值得我們尊重。目前的前況，需要經驗來處理。」拿樸達補充說。季初一度沉淪西甲聯賽榜中游的巴塞，周日在主場以4:1擊敗後，目前以27戰後59分排第二，僅落後榜首的馬德里體育會四分。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！