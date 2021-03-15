J保羅最近挑釁「不敗拳王」美韋達打表演賽，更寸對方「發錢寒」。不過，同為YouTuber的J保羅哥哥盧根保羅已搶先一步，約了該名44歲的不敗拳王打「超級表演賽」。

美韋達去年12月曾在社交媒體分享了一條宣傳片宣佈2021年2月20日將在「超級表演賽」中，大戰25歲的網路紅人盧根保羅，然而賽事卻因疫情關係延期。不過不少人都對這場賽事感到意外，事關兩人的職涯戰績和經驗相差甚遠，美韋達生涯50勝0負，包括27次K.O.；至於盧根則只出戰過一場職業拳賽，對手更是同樣由網紅轉形的英國拳手KSI， 當時盧根更不敵對手。難怪當時不少美韋達的粉絲都在帖文留言寫道：「EC Money（Easy Money）」、「這將會是你歷來最容易賺的錢」。

這位綽號「Money」的拳王曾表示，要他重返擂台，就要準備5億鎊（約47億港元）的戲金，就算事實並非有如此跨張地有高的回報，但預計他在這拳賽仍會獲得相當不錯的戲金。不過其對手、YouTube擁有 2,000萬人追蹤的盧根吸金能 力同樣不錯， 2019年他與KSI進行的職業 拳賽，單計網上直播平台給他的保證金就高達90萬美金。

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