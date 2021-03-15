屈福特近況勇銳，而且要力保直接升班席位，在周二的英冠作客護級分子洛達咸時，一定會全力爭勝。不過，屈福特今季聯賽鬥下游球隊甚少大勝，洛達咸亦要搶分護級，因此，不妨取是役入球開[2.5球]「細」，兼吼屈福特勝1:0的波膽。（明日3:00am開賽）

屈福特旺開1:0波膽

屈福特目前以36戰得69分排第2位，落後榜首諾域治10分，並與第三位的史雲斯同分，亦只多第4位的賓福特3分，但卻比史雲斯及賓福特多踢一場，因此，基本上沒甚麼優勢可言，為奪得頭兩位以直接升班，屈福特今訪洛達咸時，實在不容有失。

幸好，屈福特近況甚佳，近8場共獲7勝1負，前鋒祖奧柏度及中場伊斯美拿沙亞等都把握力不俗，今役料能全取三分。不過，值得留意的是屈福特今季與尾四球隊交手總入球並不多，今季5次與尾4球隊較量全部入球開[2.5球]「細」（附表1），今仗屈福特又要作客，相信情況亦不例外。除了吼「細」之外，今役亦可留意屈福特勝1:0的波膽，因為屈福特今季曾八次以這比數擊敗對手。

洛達咸目前以32戰得32分排尾3，少踢4場下只與尾4的伯明翰相差3分，只要能在餘下賽事搶得分數，也不無機會成功護級，因此，今役戰意亦好。不過，由於洛達咸續缺隊長活特及後衞奇勒羅拔臣，前鋒米高史密夫又被罰停賽，料難以如願在屈福特身上搶分。

賓福特回落博[4球]

至於目前位列第4的賓福特，在周二作客中下游打比郡時當然亦會搏命。不過，之前作客特佳的賓福特近仗表現有所回落，近4場作客只得1勝3負，而且球隊近3次聯賽造訪打比郡亦只得1勝2負（附表2），故今役難言穩勝。既然賓福特近3次訪打比郡不是開[3球]就是[4球]，今役不如吼[3球]或[4球]。（明日3:00am開賽）

文：數人