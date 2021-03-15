英超1哥曼城在歐聯16強首回合已領先慕遜加柏2:0，今周再飛往布達佩斯迎接周二次回合比賽，適逢對手已連輸六場士氣直插谷底，相信讓至球半/兩球的藍月，再贏波贏盤晉級沒有難度，上盤去馬！（球賽編號：星期二18；now643、有線656及無綫myTV Super303台明日4:00am直播）

曼城在個多星期前於曼市打吡吃敗仗，21連勝強勢告一段落，不過藍月沒有失去信心，隨即在對修咸頓及富咸的比賽拿下兩連勝，而且2場勝仗都淨勝對手3球。上輪對富咸，領隊哥迪奧拿採用輪換，將奇雲迪布尼、馬列斯、根度簡及菲爾科頓等狀態明顯較好的球員收在後備席，而今季進攻方面出場最多的史達寧，更加未有進入大軍名單；哥帥賽後已解釋是戰術原因，並非此子有傷，顯然上述球員就是用於今場歐聯搏殺。

此外，今季長期受傷患拖累的阿古路，對富咸也終於靠射入1球12碼開齋，取得今季聯賽首球，今戰分分鐘擔正攻堅。雖說首回合已領先慕遜加柏兩球，而且過完今仗後4天就要在英足盃8強硬撼愛華頓，但眾所周知藍月上下最期望捧走的錦標，就是歐聯的大耳盃，所以今場絕不會「揸流灘」。

看好曼城贏盤的理由，皆因慕軍近況太差，竟在各項賽事六連敗，上周德甲還作客以1:3不敵中下游分子奧格斯堡。今戰在中立場面對陣容完整、且實力明顯高一班的曼城，缺少左閘賓斯拜尼及防中基拉馬等傷兵的慕軍，基本上已反底無望，甚至可能大敗一場，當然撐藍月上盤。

文：盧卡東尼