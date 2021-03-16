去年夏天以4,000萬鎊（約4.3億港元）從阿積士加盟曼聯的中場雲迪碧克，加盟一段時間依然無法在紅魔取得常規主力的位置，今季只曾於英超正選上陣過2次。據英國每日郵報指，由於缺乏上陣時間的關係，雲迪碧克已經做好離開曼聯的打算，而且會在今季結束前與執行副主席活華特進行會談，相討自己的未來。

作為紅魔去年夏天的一筆最令人期待的交易，雲迪碧克加盟紅魔之後一直無法展示出自己的最佳狀態，各項賽事雖然為紅魔上陣過26場，但只有11場為正選上陣，而且大多數為盃賽。現年23歲的雲迪碧克自從於2月份肌肉受傷後，就一直缺席至今，而且他意識到現時在球隊的出場順序已經不及麥湯米尼、費特洛迪古斯、尼曼查馬迪以及保羅普巴，加上般奴費南迪斯更是紅魔的核心球員，因此雲迪碧克在隊中的機會實在不多。

報道又提到，雲迪碧克現時已經擔心在紅魔缺乏上陣時間，從而亦會影響到自己在今個夏天無法入選荷蘭國家隊的大名單當中，為國家隊出戰歐國盃決賽周。至於此前領隊蘇斯克查已經提過，現時紅魔的中場人員多，因此競爭較大，所以呼籲過雲迪碧克要保持耐心。

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