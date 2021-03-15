如果沒有來香港踩車，她應該在蘇格蘭揸着救傷車接送武漢肺炎病人，她是30歲的準東京奧運場地單車代表李海恩（Jessica），10歲移居蘇格蘭，長大後做過急救員、厨師、大學划艇代表，造就今日她勇於追求夢想（Dream Big），昔日揸四個轆去救人，三年半前訂婚後回流香港改踩兩個轆為港爭光，同樣值得掌聲。

記者／攝影：徐嘉華

Jess來自格拉斯哥，來港前因急救工作時常出入醫院急症室，跟應屆港姐謝嘉怡出身很接近，後者參選前是蘇格蘭手術室護士，訪問由八掛問題開始，純粹滿足小記好奇心，Jess說：「由她去年當選港姐，已有很多人問我是否認識她，雖然我有不少蘇格蘭醫護朋友，但真的不認識香港小姐。」

可能10歲就跟父母及妹妹移居格拉斯哥，Jess的鬼妹仔性格十分討好，總是笑面迎人，說話時爽直不造作，說得興起雙頰泛紅；小記見到她頸鍊上掛着的戒子閃閃發亮，她沒半點彆扭，開心分享跟北愛未婚夫Pete的點滴。為了單車，也為了東京奧運入場券，她在2017年中變賣蘇格蘭所有財物，包括私家車，亦暫別未婚夫，隻身飛來香港，此刻回頭看，她說：「你要我再選20次，我都會這樣選。」

「當時若我沒有來香港，現在一定仍在蘇格蘭做救護，其實這大段疫情期間我都好難過，以前的救護同事仍在疫情中搏殺，亦聽聞有三位舊同事因染疫離世，真的好sad。」Jess 2017年底來香港踩車前，是蘇格蘭一名醫務輔助實習員，日日來回醫院及急症室，工作範圍包括駕駛救護車、急救，甚至「接生」也做過。

訪問在城門河上的香港划艇中心，Jess自小課餘要在父母於蘇格蘭開的唐人餐館幫手，到2009年入讀格拉斯哥大學才有空玩運動，一玩就是最辛苦的划艇，亦為場地單車打好底子：「當時選划艇，是想挑戰自己，格大的划艇訓練，每朝早上四點起床，落雪也要落水訓練，上完堂到下午四、五點又再去練。」問她再次踏足划艇中心有何感覺，她笑說：「我大學玩划艇時只有57公斤，但我記得來到香港踩單，當時壯了點，沈教練（沈金康）第一樣要求我做的是減肥（現約67公斤）。」可以這樣說，若Jess沒有划艇，就沒有現在的場地單車。

2013年格大畢業後，Jess去了一間法國餐館做厨師，一做就兩年，其短途場地單車起點在她畢業後，2014格拉斯哥因辦英聯邦運動會在當地起了一個單車鑊場：「其實玩划艇時，我都有踩單車做交叉訓練，後來格拉斯哥起了鑊場，有划艇朋友問我有冇興趣試玩場地單車，就這樣開始了。」Jess 2015年在格拉斯哥另一間大學（格拉斯哥卡利多尼安大學）修讀急救護理學位，邊讀邊實習，亦邊踩車：「選擇再進修，純粹是我好想幫人，工作時通常兩至三人一齊出差，輪流駕駛救護車或在車廂內進行急救，亦試過幫手接生。」

Jess記得那時急救實習跟單車訓練的日程忙到癲，一星期跟蘇格蘭隊練車練足六日，每逢遇到急救工作返通宵更晚七朝七，她會早上七點放工後即刻換衫去練車，之後回家補眠，晚上七點再返工，還未計參加英國本土的比賽，身心俱疲，看在未婚夫眼裏，心痛難以言喻，即令Jess二選一，亦成就了於2017年尾來港「搵食」，做了香港「女車神」李慧詩的師妹。

小記一臉問號，當時Jess已年屆26歲，有喜愛的急救工作、有愛錫自己的未婚夫、家人全在蘇格蘭，但她選擇來香港踩單，原因只有「奧運」兩個字。24歲才開始踩場地單車，當時只有英國本土賽的經驗，但已想着東奧，只能用「大想頭」來形容，她也說：「那時我已26、7歲，英國單車隊肯定不要我，唯有試試香港隊，現在回想起來，自己諗頭如此大，想用三年時間爭取2020東京奧運資格，我都覺得自己好荒謬。」

Jess的故事告訴我們，敢Dream Big才有機會贏。

得到未婚夫全力支持，Jess即時寫信自薦到香港單車總會，等了六星期，總教練沈金康回信，叫她盡快到香港做科研測試，她選擇自費在蘇格蘭做，將報告寄給沈教練，終於過關，Jess即刻賣掉自己的家當，交代一切包括暫停急救實習，之後買機票來香港：「對蘇格蘭的一切當然不捨，但真的想踩奧運。」

由蘇格蘭踩業餘單車到港隊一星期練足30小時的全職單車，Jess憑划艇學來的刻苦精神很快就適應，過去三年多在比賽中跌跌撞撞下累積經驗，最為人熟悉一次，是2019年3月波蘭世錦賽，她在凱林賽次圈跟荷蘭車手碰撞，連人帶車墮地，她隨即起身，提着單車走到終點，至少不會被判DNF（未能完成賽事），賽後要送到醫院做手術，養傷十天後才能回港。

這三年來有幸跟奧運獎牌師姐李慧詩南征北戰，日練夜練，Jess多謝師姐處處分享心得，令自己少行冤枉路，更感恩能分享師姐取得凱林賽及爭先賽各兩張東奧入場券，自己能在一眾隊友中憑較佳的戰績而受惠；唯一控制不到，是過去一年的疫情令東奧延期，對場地單車全職年資尚淺的Jess來說，是福不是禍：「過去一年好似練了四年這麼多，我練多了體能、控制單車的技術及自信心也有提升，尤其以前在凱林賽遇上不少意外，自信心減弱不少，這一年的力量及自信都增長了。」

Jess三年多前為東奧隻身來港，現在東奧能否如期舉行，至今仍未肯定，她不想為此煩惱：「這一年有過無數猜測，抗疫疲勞外，等待東奧這件事也很累，有沒有東奧，都要做好自己，Pete都會支持我。」

頸項上的訂婚戒子還是閃閃發亮，今年八月東奧後，Jess第一件事要做是跟Pete成婚，實現因東奧延期一年的結婚承諾，之後的事，是回格拉斯哥完成急救實習？還是繼續踩下去？爽朗的Jess說：「屆時動力在那，我就去那。」

李海恩（Jessica）小檔

年齡：21/07/1990（30歲）

身高：1米65

體重：67公斤

出世地：香港（10歲移居蘇格蘭）

學歷：

格拉斯哥大學學士（生理學---2013年畢業）

格拉斯哥卡利多尼安大學學士（急救護理---2016年畢業）

開始踩場地單車：2014年

主項：凱林賽、爭先賽

加入港隊：2017年9月至今

難忘戰績：

2019香港世界盃：銅牌（凱林賽）

2019天津全國錦標賽：銅牌（凱林賽）

2018雅加達亞運：第四名（凱林賽）

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