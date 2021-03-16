狼隊門將魯迪柏迪斯奧周一在對利物浦的比賽末段頭部受傷而要抬離球場，球隊亦利用「腦震盪換人名額」以魯迪入替他，情況一度令人十分擔憂。不過，狼隊領隊紐奴賽後報平安，表示柏迪斯奧清醒，沒有大礙。

狼隊周一被倒戈的迪亞高祖達在上半場破網而以0:1不敵利物浦，33歲的柏迪斯奧則是於86分鐘出迎欲阻止穆罕默德沙拿射門而與隊友高亞迪發生碰撞，頭部撞上對方膝部而受傷，需要戴上氧氣罩及在球場上接受了約15分鐘治理，再以擔架抬離球場。

紐奴賽後對《Sky Sports》表示︰「我們已獲得最新消息，他沒事。他意識，完全清醒，他記得發生甚麼事。他很清楚，所以醫生告訴我他沒大礙。」

紐奴又謂︰「我想是因為與高亞迪的碰撞，我認為高亞迪膝部撞到了他的頭，但他沒事，他沒大礙，我們已經說過話，所以謝天謝地，他沒事。」「當有腦震盪的情況都會令我們很擔心，但他沒事，他將會很快康復，所以一切都還好。」紐奴其後在賽後記者會上指，柏迪斯奧並沒即時送院，而是由醫療人員評估他是否有腦震盪︰「他獲得很好的照料……醫生告訴我他還好。」

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