周一西班牙足總公佈24人的大軍名單，以應付今月三場的世界盃外圍賽，當中除了剛傷癒的沙治奧拉莫斯入選外，近期在巴塞隆拿表現不俗的佐迪艾巴亦繼2019年後再次入選狂牛大軍，至於另一巴塞小將柏迪更是首次入選。

西班班三月分別要在世盃外面對希臘、格魯吉亞和科索沃，而主帥安歷基的選兵亦選正路，一眾國家隊常客如拉莫斯、佐治高基和布斯基斯等亦順利入選，而早前因為要回西班牙陪同妻子分娩的曼聯門將迪基亞同樣有入選。

大部分在英超搵食的西班牙球員亦榜上有名，如曼城的洛迪卡斯簡迪、艾利加西亞和費倫托利斯、利物浦的堤亞高艾簡達拿。不過，在車路士上陣機會較少的阿列沙巴拿加和今季在狼隊仍未有入球的艾達馬查奧爾就落選。

今次亦有4位球員首次成為大國腳，包括效力巴塞隆拿的柏迪、白禮頓的門將羅拔山齊士、20歲效力伊巴的前鋒拜恩基爾和由曼城外借到士砵亭的右閘柏度樸路。

西班牙24人大軍名單：

門將：迪基亞（曼聯）、烏尼西蒙（畢爾包）、羅拔山齊士（白禮頓）

後衞：柏度樸路（士砵亭）、艾利加西亞（曼城）、沙治奧拉莫斯（皇家馬德里）、迪亞高洛蘭迪（皇家馬德里）、恩尼高馬天尼斯（畢爾包）、佐迪艾巴（巴塞隆拿）、荷西加耶（華倫西亞）

中場：布斯基斯、柏迪（巴塞隆拿）、堤亞高艾簡達拿（利物浦）、洛迪卡斯簡迪（曼城）、佐治高基、馬高斯洛蘭迪（馬德里體育會）、簡拿利斯（貝迪斯）、法比安彭拿（拿玻里）

前場：丹尼爾奧莫（RB萊比錫）、奧耶沙巴爾（皇家蘇斯達）、費倫托利斯（曼城）、謝拉特摩蘭奴（維拉利爾）、拜恩基爾（伊巴）、艾華路莫拉達（祖雲達斯）

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