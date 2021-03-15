英格蘭新星格連活特去年底為國家隊作客冰島期間，與隊友菲爾科頓私下召兩名女伴回酒店房間尋歡，最終被領隊修夫基踢出英軍。據英媒周日報道指，「綠木」最近重新被「三獅」徵召，將為國家隊出戰今月舉行的U21歐國外。

格連活特和科頓去年九月為英軍帶來極大醜聞，這兩位首次入選大國腳的小將在英格蘭作客冰島的比賽後，私下帶兩名少女回到酒店房「聚會」，違反冰島隔離令，事後被修夫基即時送返英國，更被逐出三獅軍團。事件發生後，科頓已在同年11月國際賽期被英格蘭徵召，格連活特則留在曼聯，至近日才首次重獲國家隊召入伍。不過重召他的並不是修夫基，而是英軍U21領隊保夫萊特，他希望這位19歲前鋒能為國家隊出戰本月U21歐國外，對陣斯洛文尼亞的小組賽賽事。位處D組的英格蘭，同組有瑞士、葡萄牙和克羅地亞。

保夫萊特表示，儘管格連活特犯過錯，但他被逐出英軍的這段時間已有改善，應要給予他機會證明自己：「我們視每位球員為個體，當我們揀選他們時，都會非常謹慎和認真考慮。格連活特的情況就很明顯，他是應該要被沒收代表國家隊出戰的權利，但這段時間已足夠讓他反省和改善，這是正面的事。我們以團體的角度出發，認為格連活特未來將成為一位核心球員，我們希望徵召他踢這個賽事，讓他感受一下踢大賽的感覺。他是位出色的球員，他跟隨自己球會已累積很多經驗，踢過歐聯、歐霸，我們認為讓他跟隨大軍出戰，是正確的選擇。」

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