比利時球星夏薩特，自2019年夏天從車路士以8,800萬鎊加盟皇家馬德里後，一直受不同大小的傷患困擾「傷多過踢」，累計已缺席了皇馬57%的賽事。自從本年一月以後，夏薩特剛於上周六對艾爾切的西甲賽事復出，後備上陣僅15分鐘，然而這名30歲翼鋒周一又再因右腳大腿肌肉受傷，不但無緣周二皇馬主場迎戰阿特蘭大的歐聯16強次回合大戰，夏薩特更將要再休戰長達六周。

夏薩特自從車路士加盟皇馬後，已經歷過8次重傷（見附表），今季缺席了皇馬17場聯賽之餘，自2019年11月就從未試過踢完整場90分鐘的比賽，當初力主購入夏薩特的教練施丹表示：「這是我不能解釋的事，我總是保持樂觀希望只是小問題，一些事情發生了，他職業生涯從未受過這種受傷，我們正在幫助他。」

不過施丹仍對夏薩特會在皇馬取得成功充滿信心，即使是第二位教練執教皇馬：「我不知道他會否一直在我麾下，因為他與皇馬的合約很長，他遲一點會變好，我們要有耐性，球迷想看到夏薩特上陣，球會、教練和他的隊友也是，我們要有耐性及等待。」

隊友賓施馬則稱：「夏薩特自從來到皇馬後就運氣不佳，我為他感到難過，他是一名頂級球員可以幫助我們很多，他也感到失望因為他想證明自己是球星，我們想幫助他，希望他能早日康復。」

夏薩特自加盟皇馬後8次重傷表

2021年3月：

肌肉受傷（休息6周）

2021年1月：

大腿受傷（休息6周）

2020年11月：

腿筋受傷（休息一個月）

2020年9月：

小腿肌肉受傷（休息一個月）

2020年9月：

足踝受傷（休息一個月）

2020年2月：

足踝受傷（休息三個月）

2019年10月：

足踝受傷（休息三個月）

2019年8月：

腿筋受傷（休息一個月）

資料來源：每日郵報

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