同樣因東奧將婚期延遲的還有31歲的準東奧馬術選手何誕華（Thomas），這位在香港出世的香港、愛爾蘭混血兒，是歷來首位在奧運資格賽取得三項賽（包括盛裝舞步、越野障礙、場地障礙賽）入場券，他跟女朋友Miranda的求婚承諾亦會在今夏東奧後實現。

Thomas能走到這一步，多得愛爾蘭籍母親：「媽咪總覺得她的小孩都要繼承愛爾蘭傳統，一定要識騎馬，所以我自細在薄扶林公眾騎術學校開始學騎馬。」他亦多得2014年仁川亞運奪三項賽團體賽銅牌，才決定要做全職馬術運動員，將自己在瑞士修讀的酒店管理學回來的先放一旁，東奧是他全職後的最大目標，2019年他越戰越勇，既奪芭堤雅亞錦賽三項賽團體銀牌，亦在海外四星級東奧計分賽取得亞太區排名第二，為香港爭得一張入場券。

自2008年香港協辦的北京奧運馬術賽，有港將以「外卡」參賽外，之後兩屆都沒有人達標入奧，等到何誕華破天荒達標，他跟馬匹Tayberry已在去年九月在波蘭CC14*-S（短途）獲奧運確認資格，但由於東奧因疫情延期，大會要求騎手要在今年參加多一個CC14*-L（長途），屆時他會跟另一馬匹Shannondale Vintage參加四月在波蘭或六月在愛爾蘭舉行的長途賽。近年多留在英國訓練的Thomas，去年底趁休假回港與教書的女朋友見面，Thomas說：「原定在去年東奧後向女友求婚，現因東奧延期一年，所以她仍在等我的求婚，希望奧運能順利舉行。」

記者：徐嘉華

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！