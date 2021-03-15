去年底有份參與拳王泰臣復出戰的網路紅人拳手J保羅（Jake Paul），自擊倒三屆NBA入樽王尼特羅賓遜（Nate Robinson）後聲名大噪，這位年輕YouTuber之後四處挑釁拳擊界權威，如出資5,000萬美元（約3.9億港元）挑機愛爾蘭格鬥王麥基格，又諷刺綽號「Money」的美韋達發錢寒，成為極具爭議的新興潮流人物。

文：華弟

正當香港有前大律師林作和「百億富三代」鍾培生將在9月大打「百萬林鍾大戰」，二人賽前隔空展開多輪口水戰後，令網上花生指數急升。那邊廂J保羅更具話題性，他是因哥哥L保羅（Logan Paul）早年開始活躍在互聯網，靠拍攝不同話題的影片被帶挈成名的。J保羅踏上擂台前，其YouTube頻道已有超過2,000萬位訂閱者，去年11月底他參與泰臣舉辦的慈善表演賽後更打出名堂，僅花兩回合就把「代表NBA兄弟和運動員而戰」的入樽王羅賓遜擊倒在地上，成為全美佳話，還把泰臣復出的焦點搶走。

擲3.9億向麥基格下戰書

但J保羅聲名大噪後開始目中無人，肆意向拳擊界多位前輩挑機。去年12月他就以5,000萬美元向「寸嘴格鬥王」麥基格下戰書，他在ig發放一段影片，片中他坐在林寶堅尼內一邊大口吸雪茄，一邊以粗口問候麥基格：「我的團隊已給你一個5,000萬邀約，是5,000萬美元現金，這是你收到最大的邀約，但你害怕跟我打，麥基格。」已征戰拳壇多年的麥基格對這位黃毛小子不以為然，形容對方只是位「YouTube細路」：「若網紅拳手打得好，就不能嘲弄他們，畢竟他們是真實上擂台打，我不會太反對。但泰臣跟鍾斯那場慈善賽，是兩位史上最偉大拳手之一的對決，之前竟安排一位YouTube小朋友跟NBA球星對打，明顯是不同級數。」

嘲笑美韋達發錢寒復出

J保羅今年4月17日便會再踏上UFC擂台出戰，大戰著名綜合格鬥選手艾斯基朗，勝出可獲資格挑戰不敗拳王美韋達。他就向美韋達挑機，更調侃對方打不贏自己哥哥（美韋達去年底約戰L保羅）：「我有興趣跟你打，我會痛擊你的屁股和假牙。你甚至未跟我哥對戰，就看他打出怎樣的成績。你們都知他身型比我小，又年老，速度、力量和耐力都沒了，拭目以待吧。」他又相信美韋達約戰其兄長是為酬金和收視，難怪對方綽號叫「Money」：「他發錢寒。他只想打表演賽吧，但我是真正的拳手，他要認真跟我打，若不敢，大概怕50勝0負紀錄被破吧。」

事實上，這位網紅於上擂台前已被稱為「最令人憎惡的YouTuber」，皆因他涉種族歧視，又曾非法藏有槍械，甚至鼓勵粉絲輟學做網紅。早年他為迪士尼拍處景喜劇《Bizaardvark》，取得事業首個成就，中途亦被解僱，仍堅稱是雙方同意終止合作。成名始終為他帶來收入，據指其身家已累積1,700萬美元。