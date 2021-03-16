周日前中國足球隊隊長范志毅在內地節目《吐槽大會》上，怒罵中國籃球隊並爆出多句金句，引來內地足壇籃壇熱烈討論，就連新華社周一也發表評論文章，認為中國足球與與籃球不應該「菜雞互啄」，提醒眾人在自嘲後，「千萬別忘了自省」。

新華社的評論文章指出，知名籃球教練楊鳴、中國籃球員周琦、郭艾倫和足球名宿范志毅出席的綜藝節目引發外界關注，將中國籃球隊在2019年世界盃的「傷疤」，成為了博取眾人一笑的猛料，認為該幾名籃球人願意上節目遭嘲笑後，千萬別忘記要反省自己。

文章提及，比賽是有贏有輸，失敗是每名優秀運動員通往勝利的必經之路，認為周琦和郭艾倫歡迎別人來嘲弄自己的失敗，是需要很大的勇氣和心理承受能力，除非他們只是為了商業利益配合演出。

文章又稱，節目組把中國足球和中國籃球「互踩」以提高收視率，但強調兩者不應該「菜雞互啄」，應該互相激勵才對。提醒周琦、郭艾倫和楊鳴等人不應該一笑而過，而是應該勇於反省，知恥近乎勇才對。

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