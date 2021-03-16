美斯周一追平了沙維代表巴塞隆拿上陣767場的隊史紀錄並且梅開二度，協助球隊於主場以4:1大勝榜尾的侯爾斯卡，在西甲17輪不敗，超越皇家馬德里而升上聯賽榜第二位。

周一對侯爾斯卡是阿根廷球星美斯各項賽事第767場代表巴塞上陣，追平了沙維保持代表巴塞上陣次數最多的隊史紀錄，球會亦在看台上展示美斯與沙維互搭膊頭並手指向天的背面畫像以作紀念。 巴塞教練朗奴高文談到美斯時表示︰「他是巴塞史上最重要的球員，更重要的是他仍然與我們一起。」

美斯今場於13分鐘接應布斯基斯傳送後，於禁區外遠射中楣後彈地入網，助巴塞領先1:0。33分鐘，佐迪艾巴近門窄角度射中楣，不過僅2鐘後，基沙文便接應柏迪助攻後遠射手，射入職業生涯第150個西甲入球，巴塞領前至2:0。巴塞之後再有法蘭基迪莊近射中楣不入，到上半場補時，拉菲爾美亞博得12碼，他親自操刀射入為侯爾斯卡追成1:2。

全場控球達69%的巴塞在換邊後不久再拉開比數。53分鐘，美斯左路傳中，21歲小將明古沙頭槌破網，射入生涯在巴塞一隊的第一球，助巴塞領前至3:1。4分鐘後，拉菲爾美亞面對空門失機，侯爾斯卡錯失追近機會，美斯則於90分鐘遠射再建一功埋齋，巴塞最後以4:1大勝侯爾斯卡。近12場聯賽勝出11場只賽和1場，目前以27戰得59分升上聯賽榜第二位，落後榜首的馬德里體育會4分，領先排第三的皇馬2分，僅得20分的侯爾斯卡繼續包尾。

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