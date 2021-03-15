周二歐聯16強次回合，西甲皇家馬德里回到主場迎戰意甲阿特蘭大。 首回合「銀河艦隊」小勝1:0。今仗回到主場一眾主力已復出，加上過去歐聯鬥意甲球隊擁超強往績， 有力再贏一場晉級，讓平/ 半捧上盤。

首回合交鋒，皇馬得益於對手中場費奧拿17分鐘領紅，大半場多踢1人下靠左閘費蘭特文迪86分鐘建功，以一球小勝對手。雖然首回合皇馬表現未算具說服力，但要考慮當日球隊有多達9名1隊球員缺陣，作客小勝一球絕對有交代。

主力復出陣容完整

對比首回合，皇馬今仗陣容更為完整。球隊上周六終迎來隊長沙治奧拉莫斯復出，雖然僅靠賓施馬補時階段的妙射絕殺，以2:1險勝下游分子艾爾切，但已可見球隊的韌力及賓施馬狀態之勇。今仗料教練施丹會復用4-3-3陣式，卻奧斯及莫迪歷兩位中場大腦重返正選，另外夏薩特已復出待命，有必要時可後備入替加強攻力。

再者，皇馬於歐聯面對意甲球隊保持超強往績，對上12次於遇上意甲球隊，銀河艦隊贏足11 場。同時，當中有10場入球起碼有2球或以上，上一次皇馬鬥意甲球隊未能入球已經是2008年對祖雲達斯的事。加上手執一球作客入球下，對皇馬而言更為好踢，歐戰經驗完勝對手將成最大優勢。

至於作客的阿特蘭大上輪聯賽主場3:1輕取史柏斯亞，在不敵國際米蘭後總算重返勝軌，爭入前四的形勢依然樂觀。回到歐聯，首回合未能擊敗殘陣的皇馬對阿特蘭大而言絕對是打擊，但突如其來的紅牌打亂部署，令球隊未能踢出最擅長的主攻打法，亦是無可奈何。

阿軍焗攻難保不失

雖然皇馬今仗有卡斯米路停賽，然而客軍同樣有絕對主力費奧拿要停賽，實力亦有一定影響。可以肯定今仗阿特蘭大會繼續其主攻打法，但皇馬有拉莫斯復出統領防線，客軍一對箭頭杜雲沙柏達及路爾斯梅利爾難佔甜頭。上場皇馬只有馬里安奴戴亞斯一名正前鋒待命，但今仗有賓施馬回歸， 攻力大大提升，加上阿特蘭大的防線難言穩陣， 全場要守住大門不失難度極高，焗攻下更可能被皇馬靠反擊得手，要贏波晉級實在困難，撐上盤。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

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