禮拜日晚阿甲嘅宿敵大戰，小保加迎戰河床呢場波出現咗神奇嘅一幕。事緣比賽踢到90分鐘，小保加後衞伊斯基杜斯因為一次防守失誤差啲擺烏龍。點知當個波準備碌入網嘅時候，去到白界前突然「倒西」碌番出去。結果小保加「大步攬過」，最後同宿敵河床打和1:1各得一分。小保加咁都唔使輸，唔通真係好似網民咁講，係已故阿根廷球王馬勒當拿在天之靈保佑母會？

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