阿塞拜疆超聯的尼菲治巴庫周一宣佈，簽入前日本國腳本田圭佑至今季季尾，本田將會穿上4號球衣為球隊比賽。

34歲的本田圭佑自2018年俄羅斯世界盃後退出國家隊，去年12月他離開效力了11個月的保地花高，上月原本加盟葡超球會模迪莫倫斯，但最終未能成功註冊。

本田圭佑曾98次代表日本國家隊及參與三屆世界盃決賽周，曾效力球隊包括莫斯科中央陸軍、AC米蘭、維迪斯及墨爾本勝利等，他希望自己能入選日本奧運隊，參與因武漢肺炎而延期至今年夏天舉行的2020東京奧運。

尼菲治巴庫正爭取自2012/13球季後首度在阿塞拜疆超聯封王，該隊目前積分榜排第二，與榜首的卡拉巴克同分。

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