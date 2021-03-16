薩格勒布戴拿模在周四歐霸盃16強次回合迎戰熱刺前，竟收到破壞軍心消息，教練蘇蘭馬米因涉挪用公款及逃稅等罪名，被克羅地亞最高法院判監4年零8個月，也使他因此立即辭去球隊主帥及體育總監的職務。

這宗貪污案已擾攘多年，被喻為克羅地亞球壇最大醜聞，而在2013年首次出任薩格勒布戴拿模體育總監的蘇蘭馬米，和哥哥施迪拉夫高馬米在16年已因挪用公款、逃稅、行賄及操控轉會等罪名遭到當局檢控，但因他當時已逃到沙地阿拉伯等中東地區執教，及後又以波斯尼亞等公民身份潛逃海外，令克國政府無法將他們引渡回來受審。不過，後來因為克羅地亞在18世盃獲得亞軍，轉移了大家視線，對這宗涉貪案的關注減少，而蘇蘭馬米竟在19年夏天回國，再任戴拿模的體育總監，並在今季兼任教練。

不過，檢察當局沒有放棄對馬米兄弟的追究，法庭至周二終於作出最後判決，原被判刑4年零11個月的蘇蘭馬米，只獲減刑3個月，而身為該球會前行政總裁的哥哥更判監6年半。蘇蘭馬米得知自己最終都逃不過牢獄之災後，立即辭去隊內職務，但堅稱自己沒有罪，只是因要遵守過去曾表示一經判罪就要下台的承諾。

球會確認前球員兼助教的基斯拿已接過教鞭，對熱刺一仗會由他督師。薩格勒布戴拿模在首回合已落後熱刺0:2，期望次回合回主場收復失地，但無疑這次變動，必影響球員的專注力。

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