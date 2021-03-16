周日阿仙奴在主場以2:1擊敗宿敵熱刺，不過槍手隊長奧巴美揚因紀律問題，賽前突然遭領隊阿迪達棄用，英國《太陽報》報稱，奧巴美揚仍然能保得住球隊隊長一職，32歲的他周一晚更在IG上發帖，慶祝與妻子結婚11周年的紀念。

作為英超最年輕的領隊，38歲的阿迪達在上任後第一日，便制定了嚴格的規矩要求球員遵守，英國《太陽報》報稱，阿迪達上任後棄用奧斯爾，並不是因為他曾聲援新疆維吾爾族人，也不是不願意減薪，而是不滿奧斯爾在訓練場上的態度不夠好。

據報阿迪達其實可以無視奧巴美揚遲到的事件，這位前鋒甚至參與了球隊熱身，但最終阿迪達決定嚴格處理事件，不過奧巴美揚不會被剝奪隊長職務，雖然奧巴美揚早前在英國封城令時曾外出紋身，已被提醒過要清楚自己的責任。

雖然暫時未知奧巴美揚會被棄用多久，不過他繼球隊周日勝出發帖稱「北敦倫是紅色的」後，周一又再在IG上發帖，上傳了一張自己與妻子的黑白照，旁邊寫著「11y」，以慶祝二人結婚11周年的日子。

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