周一NBA常規賽網隊主場迎戰紐約人，夏登（James Harden）今場再有超神發揮，錄得「超級三雙」21分、15籃板和15助攻，控衞K艾榮（Kyrie Irving）亦貢獻34分，網隊全場領先紐約人之下，第四節末段險被對手逆轉，不過紐約人前鋒蘭度爾（Julius Randle）完場前一次致命失誤，令網隊最後得以險勝117:112，取得五連勝。

夏登和艾榮今場手感不俗，網隊自首節起已取得頗大幅度的領先優勢，最多曾把比數拉開至18分。勝負看似沒太大懸念，但今場拿下「雙雙」36分、12籃板的蘭度爾，第四節就帶領紐約人發力狂追，而網隊幾乎只得夏登和艾榮兩人得分，他們於最後10.6秒被對手追至115:112。儘管網隊一直未被反超前，但完場前3.2秒發生爭議性一幕，蘭度爾欲投三分球追平比數，但他被艾榮的防守干擾下已經跳起，惟未有出手，但落地後又再重新控球，球證最後吹罰蘭度爾走步，後者大怒衝向球證理論不果。夏登再在0.6秒兩罰全中，網隊最後驚險收下五連勝。

網隊賽後取得27勝13負戰績，追至東岸榜首76人0.5場勝差，只要下場鬥溜馬拿下勝利而76人輸球的話，網隊便可順利成為東岸一哥。取得今季第10次三雙的夏登賽後說，網隊雖形勢佔優且有主場之利，但現場球迷都支持紐約人：「我今晚的手感不錯，你可以聽到現場的是紐約人球迷，我不知道我們場館內有多位球迷，但你聽得出很多是紐約球迷。」網隊短期內仍未能有球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）歸隊，自2月13日起已沒上陣的KD，據報其大腿筋傷需再休養1至2周。網隊為小心保護他，因此決定不讓他上陣，教練尼殊指KD本周會再為傷勢接受檢查，他今季已總共缺陣14天。

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