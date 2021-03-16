今年5月13-16日在將軍澳香港單車館舉行的第一屆UCI（國際單車聯會）國家盃（Nations Cup），將採「賽事泡泡」進行，希望政府可豁免參賽的海外車手及職員抵港後21日隔離，香港單車總會主席梁鴻德預計約500名海外車手及職員到港，賽事預算約600萬港元，包括100萬港元「泡泡」使費，期望政府下月初前回覆。

新一屆的國家盃原定有三站，包括本月底英國威爾斯、五月中香港站及六月初哥倫比亞卡利站，但UCI日前宣佈，威爾斯站因當地疫情及入境限制被逼取消，梁鴻德表示，香港站或可受惠威爾斯站退出：「沒有了英國站，日子鬆動多，海外車手們可以早點來香港，就算屆時真的到港後要隔離21日，也有足夠時間。」

香港曾於2016、 2017及 2019 年成功舉辦過三個世界盃及一個世錦賽，梁鴻德坦言這次挑戰一定是最大，現時建議的「賽事泡泡」包括抵達機場後即時做檢測，專車接送來回酒店及單車館等；作為東奧前的比賽，又有「女車神」李慧詩坐陣，相信吸引不少人來比賽，不過梁鴻德表示，若21日隔離不讓步的話，會窒礙海外車手來港。

記者：徐嘉華

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