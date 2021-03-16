目前效力巴黎聖日耳門的門將基羅拿華斯，周一突然前哥斯達黎加足總主席伊度亞度大爆，14年曾計劃令球隊連續輸3場比賽，就可以逼走時任教練賓度。

前哥斯達黎加足總主席伊度亞度周一接受訪問時就爆出這個驚人的消息：「多年來，都有不少傳媒指哥斯達黎加其實是被基羅拿華斯、拜恩雷斯和保加斯架空教練領軍。當時球隊和教練賓度有個保密協議，就是只要球隊連續輸3場比賽，就會被解僱。拿華斯等人知道後，就指他們可以連續輸三場。」

伊度亞度續指：「當時球員並不希望繼續由賓度執教，雙方的關係已經破裂，當球員知道這個保密協議時，足總已經決定不會和賓度續約。」

其後前哥斯達黎加足球總監華加斯更大爆14年世盃前的對話：「當我到達巴西時，主席伊度亞度告訴我，假如足總在世界盃後仍決定由賓度執教球隊，基羅拿華斯、拜恩雷斯和保加斯就會令球隊在世盃輸波。」不過，當屆14世盃哥斯達黎加並沒有三戰全敗，更殺入8強，在互射12碼不敵荷蘭出局，但賓度亦在世盃後離任。根據報道，基羅拿華斯承諾球員之間是與賓圖存在不和，但他重申自己從未有計劃故意輸下比賽。

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