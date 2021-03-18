比甲18間球會日前投票，一致通過未來跟荷甲合併的建議，預計新成立的比荷聯賽（BeNeLiga）之收入，更會由目前的3億歐元（約27.8億港元），升至13億歐元（約120億港元）。

比甲18間球會是在周二開會後發表聲明，指投票後一致通過未來跟荷甲合併的建議，認為合併是對比利時職業足球未來發展，提供了一個方向，而合併除了令比利時頂級球會可力爭好成績外，也為其他職業球會在經濟上提供了更穩定的環境。

早在2019年，五間比甲球會包括安德列治、布魯日、真特、亨克和標準列治，以及六間荷甲球會包括阿積士、阿爾克馬爾、烏德勒支、飛燕諾、燕豪芬和維迪斯，已開始商討成立比荷聯賽的可能，但因武漢肺炎肆虐才令進程延誤。這11間球會去年更已跟歐洲足協就成立比荷聯賽展開初步討論，但就被兩國的球迷會大力反對。

有研究就指，成立比荷聯賽絕對是利多於弊。兩國聯賽目前收入僅為3億歐元，預計比荷聯賽成立後，收入將可升至13億歐元。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！