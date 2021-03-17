英超車路士周三就會在歐聯對西甲馬德里體育會，賽前更收到好消息。季初因合約問題被貶作後備甚至不被列入比賽日大軍名單的德國中堅魯迪格公開表示，希望跟藍戰士續約。

本來跟車路士要到2022年夏天才約滿的魯迪加，季初因合約問題和巴西國腳堤亞高施華加盟失去正選位置，甚至盛傳將被外借。魯迪加更透露，本來有機會加盟當時正由現任車路士主帥杜曹執教的法甲巴黎聖日耳門（PSG）或英超熱刺。魯迪加說：「很明顯我是震驚，之後有球會對我有興趣，就是PSG，而我更收到熱刺領隊摩連奴的來電，但是最後甚麼事都沒有發生。我也有跟林柏特談過，而他離開前我也開始復任正選。」

杜曹上任後，車路士成績大為改善，除了升上英超第四位外，球隊各項賽事12場比賽只失2球，而魯迪加可說功不可沒。今年28歲的魯迪加更表示，希望可跟車路士續約。他說：「事情對自己不利時，我仍是處之泰然。我不能給自己一份新約，需要靜待事情發生。但我喜歡這裏，車路士是我的首選。」

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