如果沒有來香港，她應該在蘇格蘭駕着救護車接送武肺病人，30歲準東奧場地單車代表李海恩（Jessica），10歲移居蘇格蘭，長大後做過急救員、大學划艇代表，造就今日勇於追夢，昔日揸四個轆救人，三年半前訂婚後隻身回港改踩兩個轆為港爭光，同樣值得掌聲。

記者/攝影：徐嘉華

來自格拉斯哥的Jess，來港前因急救工作時常出入急症室，跟應屆港姐謝嘉怡出身接近，後者參選前是蘇格蘭手術室護士，訪問由八卦問題開始，純粹滿足小記好奇心：「由她去年當選港姐後，已有很多人問我認不認識她，雖然我有不少蘇格蘭醫護朋友，但真的不認識香港小姐，真是不好意思。」

可能10歲就跟父母及妹妹移居格拉斯哥，Jess的鬼妹仔性格十分討好；小記見到她項鏈上掛着的戒指閃閃發亮，她沒半點彆扭，開心分享跟北愛未婚夫Pete的點滴。為了單車，也為了東京奧運入場券，她在2017年中變賣蘇格蘭所有財物，包括私家車，亦暫別未婚夫隻身返港，此刻回頭，她說：「你要我再選20次，我都會這樣選。」

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大學划艇打好單車底子

「當時若我沒有來香港，現在一定仍在蘇格蘭做救護，其實疫情期間我很難過，聽聞有三位舊同事因染疫離世，真的很sad。」Jess在2017年底來香港前，是蘇格蘭一名醫務輔助實習員，工作範圍包括駕駛救護車、急救，連接生也做過。

訪問在城門河上的香港划艇中心，Jess自幼課餘要在父母於蘇格蘭開設的唐人餐館幫忙，到2009年入讀格拉斯哥大學才有空玩運動，一玩就是最辛苦的划艇，亦為場地單車打好底子：「當時每朝早上四時就要起床，下雪也要下水練，下課後下午4、5時再練。」她笑說：「我大學玩划艇時只有57公斤，但我記得來到香港騎單車，當時強壯了點，沈教練（沈金康）第一樣要求我做的就是減肥（現約67公斤）。」

2013年格大畢業後，Jess去了一間法國餐館做廚師，一做兩年，她的短途場地單車起點在她畢業後，2014年格拉斯哥因辦英聯邦運動會，在當地建了一個單車鑊場：「其實玩划艇時我都有騎單車做交叉訓練，後來格拉斯哥興建了鑊場，有划艇朋友問我有沒有興趣試玩場地單車，就這樣開始了。」Jess在2015年在格拉斯哥另一大學（格拉斯哥卡利多尼安大學）修讀急救護理學位，邊讀邊實習邊練習：「選擇再進修的原因純粹是很想幫人，工作時通常2至3人出差，輪流駕駛救護車或在車廂急救，亦試過幫忙接生。」

返完通宵更再練車

Jess記得那時急救實習跟單車訓練的日程十分密集，1星期跟蘇格蘭隊練6天，每遇急救上通宵更晚七朝七，她會早上七時下班後立即更衣去練車，之後回家補眠，晚上七時再上班，還未計參加英國本土的比賽，真的身心俱疲，看在未婚夫眼中，心痛難以言喻，即令Jess二選一，亦成就了於2017年底來港「搵食」。

小記一臉問號，當時Jess已26歲，有喜愛的急救工作、有愛錫自己的未婚夫、家人全在蘇格蘭，但她選擇來香港踩單車，原因兩個字：奧運。24歲才開始練場地單車，當時只有英國本土賽經驗，但已想着東奧，她說：「那時我已26、7歲，英國單車隊肯定不要我，只好試試香港隊，現在回想真的有點大想頭，想用3年時間爭取2020東奧資格，我都覺得很荒謬。」

自薦入港隊賣家當追夢

得到未婚夫全力支持，Jess即時寫信自薦到香港單車總會，等了六星期，總教練沈金康回信叫她盡快到港做科研測試，她選擇自費在蘇格蘭做，將報告寄給沈教練，最終過關，Jess立即賣掉家當，交代一切包括暫停急救實習，之後買機票返香港。

由蘇格蘭玩業餘單車到港隊1星期練足30小時全職單車，Jess憑划艇學來的刻苦精神很快就適應，過去三年多在比賽中跌跌撞撞下累積經驗，最為人熟悉一次是2019年3月波蘭世錦賽，她在凱林賽次圈跟荷蘭車手出現碰撞後連人帶車墮地，她隨即起來，並提着單車走到終點，賽後要送院做手術，養傷10天後才能回港。

東奧後成婚前程未定

這三年來有幸跟奧運獎牌師姐李慧詩南征北戰，Jess感激師姐處處分享，令自己少走冤枉路，更感恩能分享師姐取得凱林賽及爭先賽各兩張東奧入場券，能在眾隊友中憑較佳戰績受惠；唯一控制不到是疫情令東奧延期，對場地單車全職年資尚淺的Jess來說是福不是禍：「過去一年像練了四年這麼多，我多練了體能、控制單車的技術及自信心也有提升，尤其以前在凱林賽遇不少意外，自信心減弱不少，這年的力量及自信都增長了。」

Jess三年多前為東奧隻身來港，現在東奧能否如期舉行仍未肯定，她不想為此煩惱：「這一年有過無數猜測，抗疫疲勞外，等待東奧也很累，但有沒有東奧都要做好自己，Pete會支持我。」

項鏈上的訂婚戒指閃閃發亮，今年8月東奧後，Jess第一件要做的事就是跟Pete成婚，實現因東奧延期一年的結婚承諾，之後是回格拉斯哥完成急救實習還是繼續騎下去？爽朗的Jess說：「屆時動力在哪就去哪。」