上月由曼聯轉投小保加的馬高斯盧祖證實，曾經跟紅魔舊隊友卡雲尼聯絡，拉攏這位烏拉圭射手跟他並肩作戰。

現年34歲的卡雲尼，去年10月與曼聯簽了一份一年合約，當中訂明會方有權續約一年。雖然卡雲尼加盟後上陣25場已入了7球，但紅魔至今仍啟動自動續約條款，令其前途問題備受關注。阿根廷傳媒日前就報道指，阿甲勁旅小保加正密謀撬走卡雲尼，並已派出曾效力紅魔的馬高斯盧祖擔任說客。

「我已曾卡雲尼談過，我們曾共事過一段短時間，大約是四至五個月。」馬高斯盧祖說。「他是個偉大的職業足球員，若能投身阿根廷球壇，一定可以成為巨星，這對阿根廷足球也大有好處。」

事實上，這已非卡雲尼首次跟小保加扯上關係，他的父親路爾斯上周就曾向美洲傳媒TyC Sports放風，指兒子在英國的生活並不愉快。「我的兒子在英格蘭感到不舒服，他希望能夠更接近家人。卡雲尼與（小保加副會長）列基美對話過很多次，他亦想為小保加效力。我的兒子不想再留在那裏（曼聯），他想回來（南美）。」

不過，卡雲尼事後已透過Instagram網站，強調自己對能夠穿起曼聯球衣感到驕傲，企圖淡化離隊傳聞。

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