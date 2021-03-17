前高爾夫球世界一哥「老虎」活士，上月23日在洛杉磯遇上交通意外，腳部多處受傷要接受手術，右腳脛腓骨骨折，更要植入金屬固定物，料最少3個月無法步行。然而周二活士在twttier上發表聲明，指自己已成功出院，回到家中休養，並感謝醫護人員對他的照顧。

活士在聲明中表示：「很高興向大家報道我已經回家，繼續我的康復休養，我非常感謝過去數周收到的支持及鼓勵，我亦想感謝波士頓布萊根婦女醫院和洛杉磯西奈山醫院的醫生、護士及職員，你們對我徹底的照料，我再多的感謝也不足夠。」

留醫3周後終於成功出院的活士續指：「我將會在家中休養，努力令身體每天變得更加強壯。」現年45歲的活士職業生涯充滿傳奇色彩，初出道便橫掃錦標，後來逐漸壟斷球壇，1999年贏得PGA錦標賽，翌年再接連捧走美國及英國公開賽，成就高爾夫球四大滿貫，更難得的是他在2000年至2001年贏下四大滿貫（美國大師賽、英國公開賽、美國公開賽、PGA錦標賽），創下史無前例的壯舉，但後來因為膝蓋受傷及婚外情事件嚴重打擊活士，更度宣佈暫時掛桿，後來復出也不復當年勇，近年逐漸找回昔日光輝，於2019年重奪美國大師賽冠軍，正當他逐步重返頂級球手行列之際，現在卻再遇車禍雙腿重創，職業生涯再承受打擊。

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