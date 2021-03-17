利物浦今季成績不佳，或者與訓練有關？利物浦自去年11月遷入斥資5,000萬鎊（約5.3億港元）興建、佔地9,200平方米的AXA新訓練場後，紅軍聯賽排名由第三位跌至去第六位。英國《太陽報》報道，新訓練場所在的位置被稱為「風港」，故紅軍球員都討厭這個最先進的訓練基地，因風勢猛烈令球隊在冬天訓練時十分痛苦。

這個AXA新訓練場擁有三個標準足球場、兩個健身室、一個體育中心、泳池及專業康復設施等，高普的辦公室更擁有一個可以俯瞰訓練場的陽台，讓高普隨時觀看任何梯隊的訓練，訓練場內甚至擁有一個沙灘排球區，被球員們笑稱是為了向艾利臣比加、法賓奴泰華利斯和羅拔圖法明奴這些巴西球員致敬。

然而新訓練場卻存在一個問題，這不是設備問題，而是訓練場所在的地點太大風，令到球員們討厭他，甚至寧願回去沿用60年的美活訓練場。據報利物浦這個新訓練場，比起前英格蘭領隊卡比路曾抱怨過的英軍訓練場、聖佐治公園國家足球中心太大風的氣候環境更要差。

事實上，利物浦在遷入新訓練場之前，在英超排在第三位，然而自遷入新訓練場以成績就一直倒退，周一擊敗狼隊後才升回第六位，但仍比起第四位的車路士相差5分。

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