繼朗拿甸奴去年因為涉嫌使用假護照，在巴拉圭遭受牢獄之災後，再有外國球星在當地被捕。日本傳媒報道，前日本國腳森本貴幸因為涉嫌在巴拉圭首都亞松森醉酒駕駛，並在發生交通意外後不顧而去，遭當地警方拘捕，但接受初步調查後已獲准保釋外出。

《共同社》報道指，上月簽約加盟巴拉圭球會路昆奴的森本貴幸，周二在亞松森駕車撞到一輛電單車後不顧而去，未有理會在意外中受傷的電單車司機。當地警方其後成功拘捕森本貴幸，經檢測後證實這位32歲前鋒酒後駕駛。

日本駐巴拉圭大使館證實，現年32歲的森本貴幸目前已獲准保釋候查。當地傳媒就指，森本貴幸已同意負擔受傷電單車司機的醫藥費，以及因為意外而導致的財物損失。

森本貴幸曾效力東京綠茵、千葉市原、川崎前鋒及福岡黃蜂等多支日本球隊，亦到過意大利效力卡坦尼亞。他在去離開希臘第三級別球會AEP哥辛尼斯後，與路昆奴簽約一年。

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